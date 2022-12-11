«Грады» в тумане: как Донецк пережил самые тяжелые обстрелы за девять лет

Уже неделю центр Донецка подвергается постоянным террористическим обстрелам с украинской территории. Артиллерийские удары намеренно наносятся по местам, где собираются мирные граждане — количество погибших и раненых ежедневно исчисляется десятками.
Уже неделю центр Донецка подвергается постоянным террористическим обстрелам с украинской территории. Артиллерийские удары намеренно наносятся по местам, где собираются мирные граждане — количество погибших и раненых ежедневно исчисляется десятками.
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