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«Грады» в тумане: как Донецк пережил самые тяжелые обстрелы за девять лет

«Грады» в тумане: как Донецк пережил самые тяжелые обстрелы за девять лет

Уже неделю центр Донецка подвергается постоянным террористическим обстрелам с украинской территории. Артиллерийские удары намеренно наносятся по местам, где собираются мирные граждане — количество погибших и раненых ежедневно исчисляется десятками.

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