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Царьград

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ГИБДД Кузбасса призвала отказаться от междугородних поездок из-за метели

ГИБДД Кузбасса призвала отказаться от междугородних поездок из-за метели

При сильном ветре автомобили могут терять устойчивость.В воскресенье, 10 ноября, в Кемеровской области предсказываются метели и образование гололедицы.

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