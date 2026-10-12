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Спорт Уик-Энд

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ЦСКА тащит футболист, которого хейтили свои же фанаты: команду преобразил воспитанник «Зенита»

ЦСКА тащит футболист, которого хейтили свои же фанаты: команду преобразил воспитанник «Зенита»

ЦСКА разгромил «Родину» (3:0) в 10-м туре РПЛ и поднялся на первое место в турнирной таблице. Одним из главных героев успеха оказался Иван Обляков.

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