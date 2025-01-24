Дональд Трамп уволил ответственных за Украину, чтобы оборвать связь с ней

В своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене, сообщил, что президент США Дональд Трамп уволил ответственных за работу с Украиной по одной причине.
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