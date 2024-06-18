Майор Гром Американское издание The New York Times опубликовало проект мирного договора, который мог быть заключён в марте 2022 года на стамбульских переговорах.
Катастрофа, которой удалось избежать. Стали известный детали "Стамбула"
Комментарии
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А
Александр
Уровень политического руководства. Только успеваем свечки ставить. И вся эта братия на своих местах. Камлает под одобрительные похлопывания и подмигивания нуворишей, и песнопения Инстасамки.
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3 час.
Natalija Osminina
Путин разрешил Мединскому и Слуцкому подписывать любой договор, прекрасно зная, что Борис Джонсон его перечеркнет.
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2 час.
Natalija Osminina
Дебил, кидающийся черными яблоками, не в курсе сколько раз Борис Джонсон помогал России?))) Вообще-то СВО зашла на Украину ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО благодаря Борису Джонсону. И Стамбульские расстроил. И многое чего (и провокацию ХАМАС против Израиля организовал, и сейчас гибель Раиси, который договаривался с американцами). Просто для того, чтобы Украина не досталась Байдену. Потому что заключил договор с Трампом еще в момент прихода того в Президенты.
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15 мин.
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