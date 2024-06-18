Катастрофа, которой удалось избежать. Стали известный детали "Стамбула"

Уровень политического руководства. Только успеваем свечки ставить. И вся эта братия на своих местах. Камлает под одобрительные похлопывания и подмигивания нуворишей, и песнопения Инстасамки.

Natalija Osminina

Дебил, кидающийся черными яблоками, не в курсе сколько раз Борис Джонсон помогал России?))) Вообще-то СВО зашла на Украину ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО благодаря Борису Джонсону. И Стамбульские расстроил. И многое чего (и провокацию ХАМАС против Израиля организовал, и сейчас гибель Раиси, который договаривался с американцами). Просто для того, чтобы Украина не досталась Байдену. Потому что заключил договор с Трампом еще в момент прихода того в Президенты.