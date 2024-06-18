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Катастрофа, которой удалось избежать. Стали известный детали "Стамбула"

Катастрофа, которой удалось избежать. Стали известный детали "Стамбула"

Майор Гром Американское издание The New York Times опубликовало проект мирного договора, который мог быть заключён в марте 2022 года на стамбульских переговорах.

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Комментарии
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А
Александр
Уровень политического руководства. Только успеваем свечки ставить. И вся эта братия на своих местах. Камлает под одобрительные похлопывания и подмигивания нуворишей, и песнопения Инстасамки.
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3 час.
Natalija Osminina
Путин разрешил Мединскому и Слуцкому подписывать любой договор, прекрасно зная, что Борис Джонсон  его перечеркнет.
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2 час.
Natalija Osminina
Дебил, кидающийся черными яблоками, не в курсе сколько раз Борис Джонсон помогал России?)))  Вообще-то СВО зашла на Украину ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО благодаря Борису Джонсону. И Стамбульские расстроил. И многое чего (и провокацию ХАМАС против  Израиля организовал, и сейчас гибель Раиси, который договаривался с американцами). Просто для того, чтобы Украина не досталась Байдену. Потому что заключил договор с Трампом еще  в момент прихода того в Президенты.
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15 мин.

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