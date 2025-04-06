И

Искандер

Конечно! Это ж надо - насмотреться мерзости. которую приволокли в Европу "мигранты", сильно поужасаться ей, мерзости. А потом, ВОЮЯ с объединённым Западом, по указке наглоскунсов из МОМ (вступили при ЕБНе), как сказал главарь фракции Едрической партии в Госдуре Васильев, "открыли двери для мигрантов". "Чтобы они (азиатские страны, где резали русских) могли вот эту взрывоопасную молодёжную среду каким-то образом канализировать к нам". И речи нет о ТРУДОВЫХ мигрантах. В Россию СОЗНАТЕЛЬНО "канализируют" взрывоопасное кишлачное дерьмо, ИСЛАМИСТОВ. По программе ЗАМЕЩАЮЩЕЙ миграции. И если хоть один голос на ЛЮБЫХ выборах будет отдан едрическому кандидату - грош нам цена. Второй раз про...ём Отчизну. Вот и все "стрелки".