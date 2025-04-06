Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 989 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Иран  может  за себя  постоять и не пресмыкается  ни перед кем.Reuters: армия Ир...
  • Владимир Уфимцев
    Спички - детям не ИГРУШКА!.. Поймать и... уши отодрать, негоднику. Доиграются, негодники... Снова назад заберём. Тепе...Сияйрто назвал гл...
  • Надежда
    Ну, здесь тема все таки о европе, а не о России. Что ж мы все время готовы "посыпать голову пеплом", признавая, что и...Маск заявил, что ...

Маск заявил, что Европе грозит волна терроризма из-за массовой миграции

Маск заявил, что Европе грозит волна терроризма из-за массовой миграции

Европе грозит волна терроризма из-за массовой миграции. Соответствующее заявление сделал предприниматель, руководитель департамента эффективности правительства Соединенных Штатов Илон Маск, информирует RT.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
Обязательно на себя стрелки переводить?
Ответить
8 час.
И
Искандер
Конечно! Это ж надо - насмотреться мерзости. которую приволокли в Европу &quot;мигранты&quot;, сильно поужасаться ей, мерзости. А потом, ВОЮЯ с объединённым Западом, по указке наглоскунсов из МОМ (вступили при ЕБНе), как сказал главарь фракции Едрической партии в Госдуре Васильев, &quot;открыли двери для мигрантов&quot;. &quot;Чтобы они (азиатские страны, где резали русских) могли вот эту взрывоопасную молодёжную среду каким-то образом канализировать к нам&quot;. И речи нет о ТРУДОВЫХ мигрантах. В Россию СОЗНАТЕЛЬНО &quot;канализируют&quot; взрывоопасное кишлачное дерьмо, ИСЛАМИСТОВ. По программе ЗАМЕЩАЮЩЕЙ миграции. И если хоть один голос на ЛЮБЫХ выборах будет отдан едрическому кандидату - грош нам цена. Второй раз про...ём Отчизну. Вот и все &quot;стрелки&quot;.
Ответить
6 час.
Надежда
Ну, здесь тема все таки о европе, а не о России. Что ж мы все время готовы &quot;посыпать голову пеплом&quot;, признавая, что и мы не лучше...
Ответить
5 час.
наверх