Apple отчиталась о рекордных результатах за третий квартал 2026 года

Компания Apple Inc. официально опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2026 финансового года, завершившийся 27 июня 2026 года, продемонстрировав рекордные показатели в своей истории для данного периода.
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