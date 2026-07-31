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Apple отчиталась о рекордных результатах за третий квартал 2026 года

Apple отчиталась о рекордных результатах за третий квартал 2026 года

Компания Apple Inc. официально опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2026 финансового года, завершившийся 27 июня 2026 года, продемонстрировав рекордные показатели в своей истории для данного периода.

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