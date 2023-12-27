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    Пора понять, что человек на земле живёт, играет, учится, работает, отдыхает добиваясь поставленной перед ним цели сам...Что дарят украинс...
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    Удачи вам ребята! Бейте врага!Чем так важно осв...
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    Спасибо российским бойцам. Они настоящие герои!Чем так важно осв...

Армия России выбила ВСУ, продвигаясь к Ивановскому и закрепилась на трассе Часов Яр – Артёмовск: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 27 декабря 2023 года

Армия России выбила ВСУ, продвигаясь к Ивановскому и закрепилась на трассе Часов Яр – Артёмовск: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 27 декабря 2023 года

Армия России выбила ВСУ, продвигаясь к Ивановскому и закрепилась на трассе Часов Яр – Артёмовск: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 27 декабря 2023 года Юлия СоколоваРоссийская армия успешно выбила ВСУ, укрепляясь на трассе Часов Яр – Артёмовск.

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