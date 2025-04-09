Захарова назвала лживой реакцию Зеленского на удар ВС РФ в Кривом Роге

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала реакцию Владимира Зеленского на удар российских войск по месту проведения совещания украинских военнослужащих и наёмников в городе Кривой Рог как лживую.
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