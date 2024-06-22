ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 184 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    чубайс тоже друг и кудрин и всё озеро...Белоусов всего за...
  • Leon Dan
    Он друг. Это всё меняет. ;-)Белоусов всего за...
  • Валентин Щербаков
    Бывший министр обороны Шойгу такой же вор и коррупционер как и всё его бывшее окружение и он должен сидеть в тюрьме....Белоусов всего за...

Зачем им мир, который нельзя грабить?

Зачем им мир, который нельзя грабить?

Глобальный системный кризис оставляет всё меньше надежд на мирное его разрешение, а значит, «наши западные партнёры» просто обречены воевать с Россией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Владимир
А мы продаем Европе газ чтобы им жилось красиво.
Ответить
13 час.
Сергей Алексеев
Да, но нужно продавать на много дороже.
Ответить
12 час.
Балу -
&quot;Британия... Какая Британия? Уэльс, Шотланлия... и три десятка графств на месте Англии...&quot; ... Да никакой Британии вообще быть не должно...
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх