Глобальный системный кризис оставляет всё меньше надежд на мирное его разрешение, а значит, «наши западные партнёры» просто обречены воевать с Россией.
Зачем им мир, который нельзя грабить?
Комментарии
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В
Владимир
А мы продаем Европе газ чтобы им жилось красиво.
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13 час.
Сергей Алексеев
Да, но нужно продавать на много дороже.
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12 час.
Балу -
"Британия... Какая Британия? Уэльс, Шотланлия... и три десятка графств на месте Англии..." ... Да никакой Британии вообще быть не должно...
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8 час.
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