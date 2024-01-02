Бывший замминистра Тука заявил, что Украина не в состоянии производить порох

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) не в состоянии производить порох для артиллерийских снарядов.
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