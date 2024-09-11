Сбербанк подал новый иск к структуре ювелирной сети Pandora

Арбитражный суд Москвы оформил иск Сбербанка к одной из структур российского подразделения международной сети ювелирных магазинов Pandora, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на информацию в картотеке арбитражных дел.
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