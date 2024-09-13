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Барриос о Соболеве в «Зените»: «Мы были по разные стороны, но теперь будем биться плечом к плечу и вместе вести клуб к чемпионству. Он принесет много пользы и забьет кучу мячей»

– Александр Соболев стал игроком «Зенита», как ты отнесся к этому трансферу учитывая его спартаковское прошлое? – Соболев – игрок, которого все хорошо знают, один из лучших в российском футболе, качественный профессионал, который пришел сюда, чтобы помочь нам достичь наших целей.

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