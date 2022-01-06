Сатановский: Первое в новом году историческое (других у него не бывает) заявление

Первое в новом году историческое (других у него не бывает) заявление Анатолия Борисовича Чубайса - естественно, про то, как важен для современной России глобальный энергопереход, как он ему напоминает информационную революцию и что будет, если мы его упустим и не помчимся "задрав штаны.
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