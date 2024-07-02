Как я готовлю баклажаны в сметане с чесноком. Мой любимый рецепт

Что-то новенькое! Про этот рецепт мало кто знает, но он очень вкусный. Баклажаны в сметане с чесночком и грибами — это просто бомба! Обязательно приготовьте — не пожалеете! Рекомендую записать рецепт, чтобы не потерять.