Главком НАТО в Европе не считает, что альянс воюет с Россией

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал США Кристофер Каволи на семинаре в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, посвященном 75-летию альянса в понедельник, 8 апреля, заявил, что члены организации не считают, что находятся с Россией в состоянии войны, – сообщают СМИ.