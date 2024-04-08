Главком НАТО в Европе не считает, что альянс воюет с Россией

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал США Кристофер Каволи на семинаре в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, посвященном 75-летию альянса в понедельник, 8 апреля, заявил, что члены организации не считают, что находятся с Россией в состоянии войны, – сообщают СМИ.
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