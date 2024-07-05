Россия три дня сеет панику в военно-воздушных силах Украины —The Telegraph

Вооруженные силы России три дня сеют панику в военно-воздушных силах Украины, уничтожая баллистическими ракетами самолеты на аэродромах, заявил военный обозреватель Дэвид Экс, 5 июля сообщает газета The Daily Telegraph.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии