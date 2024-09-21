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Политическое завещание Столтенберга: европейцев призвали не сметь отрываться от американского главенства

Политическое завещание Столтенберга: европейцев призвали не сметь отрываться от американского главенства

Financial Times пишет: уходящий с поста генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает европейцев против того, чтобы оборонные усилия ЕС копировали или конкурировали с возглавляемым США военным альянсом НАТО, учитывая ограниченность финансирования и человеческих ресурсов в Европе.

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