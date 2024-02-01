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Диета и слабоумие: связь кишечника и мозга с болезнью Альцгеймера

Новое исследование проливает свет на потенциальную роль диеты в предотвращении деменции. Анализ изучал взаимосвязь между здоровьем кишечника и болезнью Альцгеймера, обнаружив тесную связь между определенными типами кишечных бактерий и вероятностью развития деменции.

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