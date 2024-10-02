Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Финансовая игра может пройти в школах Восточного Дегунина

Новый сезон бизнес-игры для детей от 10 до 15 лет «Школа юного инвестора» начался в Москве. Как сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития города Москвы, эта игра помогает столичным школьникам повысить финансовую грамотность.

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