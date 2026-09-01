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Пункт-А

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Пешком, на лодках, велосипедах: астраханские обходчики пошли к избирателям

Пешком, на лодках, велосипедах: астраханские обходчики пошли к избирателям

В Астраханской области стартовал проект «ИнформУИК». Члены участковых избирательных комиссий с 29 августа приступили к поквартирным и подомовым обходам, чтобы донести до каждого жителя региона информацию о предстоящих выборах.

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