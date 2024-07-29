В Тульской области для участия в выборах выдвинуто 887 кандидатов

Для участия в досрочных выборах губернатора Тульской области выдвинуто семь кандидатов. Трое из них предоставили в облизбирком документы на регистрацию: Александр Балберов (ЛДПР), Сергей Гребенщиков ("СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ") и Дмитрий Миляев ("ЕДИНАЯ РОССИЯ").