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В Тульской области для участия в выборах выдвинуто 887 кандидатов

В Тульской области для участия в выборах выдвинуто 887 кандидатов

Для участия в досрочных выборах губернатора Тульской области выдвинуто семь кандидатов. Трое из них предоставили в облизбирком документы на регистрацию: Александр Балберов (ЛДПР), Сергей Гребенщиков (&quot;СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ&quot;) и Дмитрий Миляев (&quot;ЕДИНАЯ РОССИЯ&quot;).

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