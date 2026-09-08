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Новости Липецка

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Липчанина арестовали на 10 суток за долги по алиментам

Липчанина арестовали на 10 суток за долги по алиментам

Мужчина, задолжавший своим детям более 800 тысяч рублей алиментов, проигнорировал решение суда о перечислении четверти заработка.

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