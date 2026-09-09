Курганский губернатор Шумков обошел Кадырова в поддержке русского народа. Фото

Губернатор Курганской области Вадим Шумков занял первое место в августовском рейтинге глав регионов по реализации стратегии национальной политики, обойдя главу Чечни.
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