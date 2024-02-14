Стратегия "КАМАЗа" до 2030 года включает цель роста выручки в 2,7 раза

«КАМАЗ» представил стратегию компании до 2030 года. Она включает достижение ключевых целей. К ним относится повышение выручки до 806 млрд рублей, то есть в 2,7 раза в сравнении с базовым 2022 годом; продажу грузовиков (60 тысяч штук) – выход на объемы производства до пожара на заводе двигателей 1993 года; увеличение доли продаж за рубежом на 16% - рост в 2 раза в сравнении с текущими объемам; рентабельность по EBITDA - 9%.