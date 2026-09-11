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ИА Регнум

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ВСУ безуспешно пытаются выйти из Волчанского котла под Харьковом

ВСУ безуспешно пытаются выйти из Волчанского котла под Харьковом

Украинские подразделения предпринимают безуспешные попытки выйти из Волчанского котла в Харьковской области.

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