Экс-замминистра обороны Иванов попросил отпустить его из СИЗО

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов попросил суд смягчить для него меру пресечения и отпустить из СИЗО, так как он имеет положительные характеристики с места своей службы, государственные награды и благодарности, а также является участником боевых действий.
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