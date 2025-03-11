Участвующие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины "Русский добровольческий корпус" и "Легион "Свобода России" спонсировались через организацию USAID и были подчинены Службе безопасности и Главному управлению разведки Минобороны Украины, которые действовали по согласованию со спецслужбами Запада.