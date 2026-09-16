Как я сократила зимний расход топлива: практические выводы и личный опыт

Зимой автомобиль начинает вести себя иначе: двигатель дольше выходит на рабочие температуры, все жидкости густеют, а любое дополнительное включение обогрева мгновенно отражается на стрелке уровня топлива.
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