Рекордная индексация пенсий с 1 марта: кому и на сколько повысят

Галина Соколова Вот нате гроши, что лежат на паспорте и повысят. Мизер и то не всем!

ГС Галина Соколова 25000:30 дней= 700₽в день. Как можно на них жить!? А еще платить ЖКХ, квартиру, капремонт, лекарства!? Понятно, что нужно искать работу, чтобы выжить.