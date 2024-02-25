С начала 2024 года вступил в силу закон об индексации пенсий и пособий, ежегодно выплачиваемых россиянам.
Рекордная индексация пенсий с 1 марта: кому и на сколько повысят
Комментарии
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Галина Соколова
Вот нате гроши, что лежат на паспорте и повысят. Мизер и то не всем!
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17 час.
ГС
Галина Соколова
25000:30 дней= 700₽в день. Как можно на них жить!? А еще платить ЖКХ, квартиру, капремонт, лекарства!? Понятно, что нужно искать работу, чтобы выжить.
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17 час.
ЕБ
Евгений Бут
Да уж прибавки велики 1500-1800, огромные деньги! Надо работать до гробовой доски,
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14 час.
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