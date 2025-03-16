Рубио и Лавров провели телефонный разговор

Госдеп: Рубио в ходе телефонного разговора обсудил с Лавровым отношения США и РФ Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудили дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских связей, сообщил Госдепартамент США.
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