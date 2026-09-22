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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ананко о работе начальником «Рязани»: «Отвечаю за все: начиная от организации питания, заканчивая коммерческой деятельностью, футбольными показателями. Нужны условия для выхода в 1-ю лигу»

В августе экс-защитника «Спартака» назначили начальником структурного подразделения клуба, выступающего во Второй лиге Б.

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