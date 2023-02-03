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Песьяков после поражения от «Спартака» по пенальти: «Сказал Селихову, что он легенда»

Сергей Песьяков высказался после поражения «Ростова» от «Спартака» (0:0, 1:2 по пен.). Матч прошел в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ.

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