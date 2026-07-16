Мэр Смоленска Александр Новиков рассказал о масштабном ремонте фасадов многоквартирных домов в Смоленске

«Это не просто вопрос эстетики – от состояния наружных стен зависят прочность, энергоэффективность и долговечность зданий, а также комфорт проживания людей« Глава города Смоленска Александр Новиков рассказал о том, как продвигается масштабная кампания по ремонту фасадов многоквартирных домов.
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