Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Мэр Смоленска Александр Новиков рассказал о масштабном ремонте фасадов многоквартирных домов в Смоленске

Мэр Смоленска Александр Новиков рассказал о масштабном ремонте фасадов многоквартирных домов в Смоленске

«Это не просто вопрос эстетики – от состояния наружных стен зависят прочность, энергоэффективность и долговечность зданий, а также комфорт проживания людей« Глава города Смоленска Александр Новиков рассказал о том, как продвигается масштабная кампания по ремонту фасадов многоквартирных домов.

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