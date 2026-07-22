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«Доктрина Тухачевского»: почему в случае её принятия Красная Армия была разгромлена уже в 1941-м?

«Доктрина Тухачевского»: почему в случае её принятия Красная Армия была разгромлена уже в 1941-м?

Одной из самых дискуссионных тем в истории Великой Отечественной войны остается вопрос: как бы развивались события, если бы не сталинские репрессии 1937-1938 годов, уничтожившие цвет командного состава РККА? Маршалы Жуков, Василевский, Ерёменко и многие другие военачальники были убеждены: с такими командирами, как Тухачевский, Блюхер и Егоров, война сложилась бы иначе — возможно, Германия вообще не рискнула бы напасть.

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