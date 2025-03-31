WSJ: Трамп введет санкции на нефть, чтобы оказать давление на РФ

Если президент США Дональд Трамп захочет оказать давление на Москву, то он введет ограничительные меры на российскую нефть, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на сообщение бывшего ведущего эксперта по санкциям в отделе политического прогнозирования Госдепартамента Эдварда Фишмана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии