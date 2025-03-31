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WSJ: Трамп введет санкции на нефть, чтобы оказать давление на РФ

WSJ: Трамп введет санкции на нефть, чтобы оказать давление на РФ

Если президент США Дональд Трамп захочет оказать давление на Москву, то он введет ограничительные меры на российскую нефть, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на сообщение бывшего ведущего эксперта по санкциям в отделе политического прогнозирования Госдепартамента Эдварда Фишмана.

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