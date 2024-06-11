На дне Невы у "Медного всадника" нашли ретроавтомобиль

Его обнаружили военные специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии.Утром вторника, 11 июня в телеграмм-канале Росгвардии Северо-Западного округа сообщили об интересной находке в центре Санкт-Петербурга.
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