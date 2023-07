В Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone добавят персонажей и сверхспособности из сериала «Пацаны»Персонажи из супергеройского сериала «Пацаны» (The Boys) от Amazon должны посетить не только Mortal Kombat 1, но, как выяснилось, ещё и Call of Duty: Modern Warfare 2 с Call of Duty: Warzone (она же Warzone 2.