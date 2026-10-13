«Командовать будет Макрон!» – ядерный угар на форуме в Варшаве

В случае угрозы жизненно важным интересам в Европе, «сигнал об особой связи с европейцами, с ядерной точки зрения», будет подавать президент Франции Эмманюэль Макрон.
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