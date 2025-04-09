Сложный тест для тех, кто родился в СССР: угадайте советский мультфильм по цитате

Проверьте себя! «Винни-Пух и все-все-все»Вы способны определить, кто это сказал — Винни-Пух или домовенок Кузя? Как ни странно, современные дети точно способны — несмотря на обилие контента, многие из них по-прежнему смотрят советские мультфильмы.