Электрифицированные силовые установки впервые заняли весь список Wards Аналитики WardsAuto опубликовали список 10 лучших двигателей и силовых установок 2026 года — впервые за всю историю Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems (с 1995 года) в число лучших не вошел ни один чисто бензиновый мотор.