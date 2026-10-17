Электрифицированные силовые установки впервые заняли весь список Wards Аналитики WardsAuto опубликовали список 10 лучших двигателей и силовых установок 2026 года — впервые за всю историю Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems (с 1995 года) в число лучших не вошел ни один чисто бензиновый мотор.
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