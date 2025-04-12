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Царьград

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Три ракеты из сектора Газа перехвачены ВВС Израиля: пострадавших нет

Три ракеты из сектора Газа перехвачены ВВС Израиля: пострадавших нет

Радикальные группы из сектора Газа выпустили три ракеты по Израилю, которые были успешно перехвачены израильскими ВВС.

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Eduard
Жаль до Тель-Авива е долетели!
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