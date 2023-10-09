ХАМАС просто подорвал усилия Байдена по переустройству Ближнего Востока

Нападение ХАМАС на Израиль в одночасье разрушило хрупкое перемирие с палестинцами, пишет Bloomberg. Когда саудиты уже были готовы заключить мир в обмен на гарантии безопасности США, у правительства Нетаньяху появился очередной повод для войны.
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