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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рублев вышел в 24-й финал в карьере

Андрей Рублев стал финалистом турнира в Гонконге, со счетом 4:6, 6:2, 6:4 обыграв Шана Цзюньчэна. Россиянин впервые в сезоне и 24-й раз в карьере вышел в финал ATP.

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