Сотрудники полиции Ардонского района Северной Осетии провели мероприятие «С СИМ безопасно колесим!»

В рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» инспектор по пропаганде БДД старший лейтенант полиции Евгения Тавасиева совместно с инспектором по делам несовершеннолетних капитаном полиции Залиной Ногаевой ОМВД России по Ардонскому району с учащимися школы № 3 города Ардон провели профилактические беседы о соблюдении Правил дорожного движения при управлении велосипедом и средствами индивидуальной мобильности (СИМ).