Иран предоставит доступ к россиянину на задержанном судне

Задержанное в Иране судно с россиянином Тимофеем Колчановым на борту переместили в порт Бендер-Аббас, сообщает 16 апреля Министерство иностранных дел РФ в соцсетях со ссылкой на данные посольства РФ в Иране.
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