Константин Самарин

По "логике войны", Украина сделала все верно , поставив опытных наемников на острие атаки на Курскую область, а теперь, после захвата территорий, начала их замену на простой военный плохообученный контингент, с которым российские войска не могут справиться уже больше месяца. Да, часть опытных гаемников погибла, но большая их часть отводится в украинский тыл. Не трудно догадаться, для чего. Где они ударят в следующий раз? С ка4им результатом. Так-что, от ложной эйфории от уничтожения наемников стоит отказаться. И начать думать, как обезопасить российскую шраницу от повторения трагедии. Тооку от фронтовой разведки, и ГРУ, если в верхах не могут просчитать дальнейшие планы противника.