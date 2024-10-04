Уральский актер сыграл роль Чарли Чаплина в сериале «СуперИвановы»

7 октября на телеканале ТВ-3 состоится премьера второго сезона сериала «СуперИвановы» — комедии с элементами мистики о семье, в которой все женщины обладают сверхспособностями, а единственный мужчина, Валера, не верит в магию и работает учителем физики.