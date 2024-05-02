Датамайнеры нашли намек на анонс Call of Duty: Black Ops 6 в этом месяце После выхода по...

Датамайнеры нашли намек на анонс Call of Duty: Black Ops 6 в этом месяцеПосле выхода последнего обновления Warzone датамайнеры обнаружили упоминания о том, что Black Ops 6 под кодовым названием Cerberus будет представлена в конце этого месяца.
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