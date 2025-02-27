Ювелирный дом POSIÉ представляет театральное колье из коллекции «Опера»

Ювелирный дом POSIÉ представляет новое украшение — театральное колье из коллекции «Опера». Коллекция «Опера» ювелирного дома POSIÉ представляет собой живописную симфонию бриллиантов, в которой динамичная последaовательность мотивов, как в театральных постановках, формирует драматургию спектакля, а ритм крупных бриллиантов огранки «круг» и «маркиз» напоминает мелодичное звучание оркестра.